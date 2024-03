Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola hat in den vergangenen Tagen erneut deutlich nachgegeben. Die Aktie ist nach dem Handel am Freitag an den Börsen nur noch 0,59 Euro wert, auch wenn der Kurs um fast 7 % aufwärts lief. Die Notierungen haben insgesamt in einer Woche einen Abschlag von -9 % hinnehmen müssen und liegen über das bisherige Kalenderjahr bei -28 %. Die Einschätzung [...]

