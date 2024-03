Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Hoffnung für BYD könnte sich aus den Ereignissen der vergangenen Tage ergeben. Die Chinesen konnten immerhin am Freitag einen Gewinn von 0,4 % verbuchen. Dabei hat die Aktie in einer Woche nun gut 12,4 % gewonnen. In einem Monat lautet die Bilanz noch gut 9,1 % Plus - das allerdings ist insgesamt noch kein Aufwärtstrend, wie die Analysten wissen. Die Hoffnung ruht [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...