Comet wird der Generalversammlung (GV) am 19. April 2024 die Wahl von Paul Boudre als Nachfolger von Heinz Kundert als Präsident des Verwaltungsrats vorschlagen. Heinz Kundert wird sich für ein weiteres Jahr zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats stellen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Gleichzeitig wird der GV Benjamin Loh als Nachfolger von Tosja Zywietz vorgeschlagen, der sich nicht mehr zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats stellen wird.

"Seit ich 2019 zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt wurde, haben wir Comet strategisch neu positioniert und uns voll auf die wachstumsstarke Halbleiterindustrie konzentriert", so Heinz Kundert. "Wir haben in den letzten fünf Jahren die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt. Ich freue mich nun, den Stab an Paul Boudre weiterzugeben und ihn dabei zu unterstützen, das Unternehmen weiter voranzubringen." Paul Boudre sagte: "Als ich im vergangenen Jahr in den Verwaltungsrat eintrat, war ich bereits vom enormen Potenzial überzeugt, das Comet als Technologieführerin hat, und jetzt umso mehr. Ich freue mich sehr, dass ich als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen wurde und darauf, mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat die Geschicke von Comet leiten zu dürfen."

Darüber hinaus gibt Comet bekannt, dass Tosja Zywietz an der GV 2024 nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Als neues Mitglied schlägt der Verwaltungsrat Benjamin Loh zur Wahl vor. Benjamin Loh ist eine starke Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung sowohl in leitenden als auch in nicht-leitenden Funktionen in europäischen und US-amerikanischen Unternehmen. Er ist derzeit Vorsitzender des Verwaltungsrats, Präsident und Chief Executive Officer von ASM International, wird aber bei der GV von ASM im Mai 2024 von diesen Positionen zurücktreten. Da er in zahlreichen Ländern in Asien, Europa und den USA gelebt und gearbeitet hat, bringt er eine Fülle von internationalen Erfahrungen und mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Investitionsgütern in High-Tech-Industrien mit. "Wir freuen uns, Benjamin Loh zur Wahl vorzuschlagen, möchten uns aber auch bei Tosja Zywietz für seinen grossen Beitrag zur Entwicklung von Comet bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftige Tätigkeit", sagte Verwaltungsratspräsident Heinz Kundert.

CV Benjamin Loh

Kontakt Dr. Ulrich Steiner VP Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 19. April 2024 75. Ordentliche Generalversammlung, Trading Update Q1/24 31. Juli 2024 Publikation Halbjahresergebnisse 2024 18. Oktober 2024 Trading Update Q3/24

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 600 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.