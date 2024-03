DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 18. März

=== 07:00 CH/Julius Bär Group AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 08:00 DE/Baugenehmigungen Januar 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe, Januar 10:05 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an deutsch-kanadischer Wasserstoff-Konferenz, Hamburg *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar Eurozone Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 11:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Fireside Chat bei Handelsblatt-Konferenz zu Bankenaufsicht (10:55 Eba-Chef Campa) 11:30 DE/Regierungs-PK - DE/EU/Indexänderungen in DAX-Familie und Stoxx-600 werden zum Handelsbeginn am 18. März wirksam: + MDAX AUFNAHME - Morphosys - Bilfinger ENTNAHME - Rational - Vitesco Technologies + TecDAX AUFNAHME - Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik - Süss Microtec ENTNAHME - Verbio - Adtran Holdings + SDAX AUFNAHME - Vitesco Technologies - MLP ENTNAHME - Bilfinger - Morphosys + STOXX-600 AUFNAHME - Cargotec Corporation - Comet Holding - Easyjet - Hemnet - Inficon - Ipsos - Unipol Gruppo ENTNAHME - Billerud - Dowlais Group - Embracer Group - Encavis - Immobiliaria Colonial Socimi - Harbour Energy - Watches of Switzerland ===

