Da bahnt sich ein neuer Blockbuster Deal im Silicon Valley an. Apple verhandelt mit Google über eine Lizenzierung der Gemini Engine, um AI Funktionalitäten im iPhone anbieten zu können. Xpeng expandiert in den Billig-Bereich. Eine neue Marke soll den tiefen Einstiegsbereich im chinesischen EV-Markt abdecken. Die Nachfrage nach Reddit Aktien ist hoch. Aus New York ist zu hören, dass das IPO vier- bis fünffach überzeichnet sein soll.Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Wochenauftakt von ihrer starken Seite. Abgesehen vom Hang Seng Index, ...

