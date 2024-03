Zürich (ots) -Ob beim Wandern, Biken, Tanzen, Musizieren, Kochen oder Sprachenlernen: 437'000 Seniorinnen und Senioren nutzten im Jahr 2023 das breite Kursangebot von Pro Senectute. Solche Aktivitäten spielen eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden und die Lebensqualität im Alter.Nach einem massiven Rückgang infolge der Pandemie erreichte die Zahl der Kursteilnehmenden von Pro Senectute bereits im Jahr 2022 wieder das Niveau vor Corona. Die Anstrengungen der 24 kantonalen und interkantonalen Pro Senectute Organisationen haben im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die grösste Schweizer Altersorganisation Ende 2023 rund 437'000 Teilnehmende verzeichnete. Das entspricht einer Zunahme von 10 Prozent gegenüber dem bereits erfreulichen Jahr 2022.Schweizweite MobilisierungUm ältere Menschen nach der Pandemie zu einem aktiven Leben zu motivieren, lancierte Pro Senectute 2022 eine schweizweite Kampagne in TV, vor Ort und auf den digitalen Kanälen. Diese Mobilisierungskampagne endet im April mit einer letzten Welle an TV-Spots. Alain Huber, Direktor von Pro Senectute Schweiz, zieht Bilanz: "Rückblickend haben wir die richtigen Massnahmen ergriffen, um Seniorinnen und Senioren nach der Pandemie zu motivieren, wieder aktiv zu werden". Die Investitionen in die Werbemassnahmen und das Engagement der 24 Pro Senectute Organisationen haben erstaunlich schnell Früchte getragen.Grosse Wirkung auf geistige FitnessDer jüngste Teilbericht des nationalen Altersmonitors zeigt, dass ein aktives Leben einen wichtigen Beitrag leistet, um die Gedächtnisleistung älterer Menschen zu erhalten. Wer ein Leben lang physisch, sozial und intellektuell aktiv ist, weist im Alter eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit auf. Ein aktives Leben ist der Schlüssel zu geistiger Fitness und Lebensqualität im Alter. "Das bestärkt uns darin, weiter in unser Kursangebot zu investieren, damit Seniorinnen und Senioren neue Kontakte knüpfen können und neue Kompetenzen erwerben", so Huber.Link TV-Spot: YouTube (https://youtu.be/vm7ZqQ6eMlE?si=wlWMDgVSKd9-6bUP)Pro SenectutePro Senectute ist die grösste und bedeutendste Fach- und Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen und deren Angehörige in der Schweiz. Wir beraten Seniorinnen und Senioren kostenlos in über 130 Beratungsstellen. Mit vielfältigen Dienstleistungen und spezifischen Angeboten unterstützen 1'800 Mitarbeitende und 19'300 Freiwillige die ältere Bevölkerung in allen Belangen rund um das Alter. Rund 700'000 Menschen im Pensionsalter sowie deren Angehörige nutzen unsere Angebote. Pro Senectute ist mit dem ZEWO-Gütesiegel zertifiziert. www.prosenectute.chPressekontakt:Kontakt für MedienPro Senectute Schweiz, Peter Burri Follath, Leiter KommunikationTelefon: 044 283 89 43, E-Mail: medien@prosenectute.chOriginal-Content von: Pro Senectute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002565/100917030