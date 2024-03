EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Ernst Russ AG: Positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2023



18.03.2024 / 08:01 CET/CEST

Hamburg, 18. März 2024 - Die Ernst Russ-Gruppe verzeichnete im Jahr 2023 eine positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage, obwohl das Geschäftsjahr durch gravierende geopolitische Konflikte und nationale sowie internationale Konjunkturschwäche gekennzeichnet war. Das Jahr 2023 hat neben dem Russland-Ukraine-Krieg weitere Krisenherde von internationaler Reichweite hervorgebracht. Einher mit der Zuspitzung des Gaza-Konflikts und der anhaltenden Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer ging ein massiver Kaufkraftverlust infolge der Energiepreiskrise, ein geringer Binnenkonsum in China sowie eine schwache nationale wie auch internationale Wirtschaftsleistung. Infolgedessen standen im Jahr 2023 insbesondere die Containerschifffahrtsmärkte unter Druck und die Charterraten erfuhren nach den Höchstständen der Jahre 2021 und 2022 eine deutliche Normalisierung. Trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen konnte die Ernst Russ-Gruppe im Geschäftsjahr 2023 ihre Flotte ausbauen und verjüngen sowie die positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage fortsetzen. Die Umsatzerlöse sind im Berichtszeitraum um 11,0 Mio. EUR auf 202,7 Mio. EUR gestiegen und das Betriebsergebnis ist mit 86,6 Mio. EUR deutlich positiv. Das Konzernergebnis nach Steuern und vor Minderheiten beträgt 81,6 Mio. EUR. Die ER-Gruppe verfügt zum 31. Dezember 2023 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des positiven operativen Cashflows über eine um 9,5 Mio. EUR gestiegene Liquidität. Die Konzerneigenkapitalquote erhöhte sich von rund 73,2 % auf rund 76,4 %. Vorstand und Aufsichtsrat der Ernst Russ AG haben demzufolge beschlossen, der Hauptversammlung, die am 30. Mai 2024 in Hamburg stattfinden wird, die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR pro Aktie vorzuschlagen. Die Dividende kann nach Wahl der Aktionäre in bar oder in Form von Aktien der Gesellschaft geleistet werden. Nach der deutlichen Korrektur im zweiten Halbjahr 2022 bewegt sich der Chartermarkt nun wieder auf einem normalen Niveau. Vor diesem Hintergrund geht die ER-Gruppe davon aus, dass sich die konsolidierten Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 155 und 175 Mio. EUR bewegen. Damit wird das Betriebsergebnis gemäß aktueller Prognose voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 47 und 67 Mio. EUR liegen. "Ich bin sehr zufrieden mit der Unternehmensentwicklung", sagt Robert Gärtner, Vorstand der Ernst Russ AG. "Die Ernst Russ AG konnte drei Containerschiffe mit einer Stellplatzkapazität von 1.025 TEU, 2.194 TEU bzw. 13.400 TEU sowie einem Durchschnittsalter von rund zehn Jahren erwerben und hat zwei Containerschiffe mit einem Alter von jeweils 20 Jahren veräußert. Damit haben wir unsere Flotte ausgebaut und verjüngt und die Position unseres Unternehmens deutlich gestärkt." Den aktuellen Geschäftsbericht 2023 der Ernst Russ AG können Sie sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache als Druckexemplar anfordern oder ebenfalls unter www.ernst-russ.de herunterladen. Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 30 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um zwei größere Containerschiffe mit rund 6.600 bzw. 13.400 TEU sowie einem Handysize-Bulker mit 38.000 dwt und einem Multipurpose-Schiff. Kontakt: Ernst Russ AG

