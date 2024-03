Das Instrument 1T1 GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2024

The instrument 1T1 GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.03.2024



Das Instrument 3AI US02156B1035 ALTERYX INC. A DL-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.03.2024

The instrument 3AI US02156B1035 ALTERYX INC. A DL-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.03.2024 and ex capital adjustment on 19.03.2024

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken