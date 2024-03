The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.03.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2024



ISIN Name

CH1168499791 UBS GROUP 22/25 MTN

US65339KCD00 NEXTERA CAP. 22/24

DE000HLB3QD9 LB.HESS.THR.CARRARA09R/16

IT0005585093 JUVENTUS FOOTBALL-ANR-

DE000DZ1J5P2 DZ BANK IS.C102 14/24 VAR

ES0440609248 CAIXABANK 14-24

DE000NWB16Q2 NRW.BANK IS.A.16P 14/24

DE000NLB3CU5 NORDLB 20/24

USG05891AH20 ASTON M.C.H. 20/25 REGS

