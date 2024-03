Wie wir ja alle wissen, gibt es immer wieder Phasen, in denen sich einzelne Werte leider nicht wie gewünscht entwickeln. Davon können auch Investoren ein Lied singen, welche die Fielmann-Aktie (WKN: 577220) in ihrem Depot haben. Denn Anfang 2021 hatten die Papiere begonnen, den Rückwärtsgang einzulegen. Wobei es damals in der Spitze bis auf 27,86 Euro (12.10.2022) mit dem Kurs nach unten ging. Es folgte ein durchwachsenes Jahr 2023, das aber letztendlich trotzdem mit einem klaren Plus beendet wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...