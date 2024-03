The following instruments on XETRA do have their first trading 18.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.03.2024Aktien1 US3376551046 FiscalNote Holdings Inc.2 US3874321074 Granite Ridge Resources Inc.3 US00848H2076 AgeX Therapeutics Inc.4 HK0000990694 CCIAM Future Energy LtdAnleihen1 US117043AW94 Brunswick Corp.2 FR001400G0W1 ALD S.A.3 XS2788614498 Amadeus IT Group S.A.4 XS2788344419 Aston Martin Capital Holdings Ltd.5 USG05891AL32 Aston Martin Capital Holdings Ltd.6 XS2790222116 Türkei, Republik7 DE000DW6AB04 DZ BANK AG8 XS2788435050 Island, Republik9 GB00BPSNBG80 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich10 XS2788379126 NBN Co Ltd.11 US857477CL59 State Street Corp.12 FR001400ORA4 Arkema S.A.13 XS2788379472 NBN Co Ltd.14 XS2783649176 TenneT Holding B.V.15 XS2783604742 TenneT Holding B.V.16 EU000A3JZSL3 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]17 DE000HLB43V1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 USU98401AE97 Xerox Holdings Corp.