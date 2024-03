Der DAX hat sich am Freitag nach einem weiteren Abstecher über die 18.000er-Barriere nahezu unverändert ins Wochenende verabschiedet. Rückblick: Volatiler Wochenschluss für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen am Donnerstag auf das neue Rekordhoch bei 18.039 gestiegen waren, per Saldo aber ein kleines Minus (0,1%) verbuchen mussten, schob ...

