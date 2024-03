NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern nach den Jahreszahlen aktualisiert, schrieb Analyst Neil Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Veränderungen bei den wichtigsten Kennzahlen sowie der Dividendenpolitik machten zwar Prognosen schwieriger. Doch an den fundamentalen Faktoren für das Kursziel und den Ausblick habe sich kaum etwas geändert./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2024 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

