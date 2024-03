Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

Unternehmen: ecotel communication ag

ISIN: DE0005854343



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 18.03.2024

Kursziel: EUR 40,40 (bislang: EUR 43,00)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Attraktive Mittelfrist-Guidance



Dass die Aktien von ecotel communication nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 unter Druck gekommen sind, kann aus unserer Sicht nur darauf zurückzuführen sein, dass die für das laufende Geschäftsjahr abgegebene Guidance des Jahresüberschusses als Enttäuschung eingestuft wurde. Alle anderen Bestandteile der wie üblich detaillierten Prognose für das Jahr 2024e, die zum Teil prozentual zweistellige Umsatz- und Ertragssteigerungen vorsehen, dürften dagegen aus unserer Sicht eher am oberen Rand der allgemeinen Markterwartungen gelegen haben, so wie im Übrigen auch die erstmals veröffentlichte Mittelfristplanung, die für 2025e und 2026e nicht nur deutliche Umsatzzuwächse, sondern auch einen Anstieg des operativen EBITDA um bis zu 25% (2025e) bzw. 35% (2026e) vorsieht. Weil damit die operative Entwicklung nochmals deutlich über den in den Vorjahren erzielten Wachstumsraten liegen dürfte, bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG. Unser Kursziel passen wir dagegen, aufgrund einer im Vergleich zum vorherigen Stichtag niedrigeren Nettofinanzposition und leicht verringerter Umsatz- und Ertragsschätzungen für 2025e und 2026e, auf EUR 40,40 von bislang EUR 43,00 je Aktie an. Auf Sicht von 24 Monaten entspricht dies einem erwarteten

Kurssteigerungspotenzial im Base-Case-Szenario (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von 159,0%.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29171.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

