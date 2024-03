Die Renk Aktie konnte sich zuletzt an die starke Performance bei Rheinmetall "anhängen". Von der charttechnischen Unterstützung rund um die Marke von 24 Euro ging es binnen fünf Tagen bis auf 28,30 Euro nach oben, die am Freitag erreicht wurden - und damit bis an eine weitere charttechnische Hürde. Bei der schwankungsfreudigen Renk Aktie hat sich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...