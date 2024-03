Nach sechs positiven Sitzungen in Folge ist die Alphabet C-Aktie am Freitag (-1,5%) wieder schwächer aus dem Handel gegangen. Rückblick: Die Alphabet C-Aktie war nach dem neuen Rekordhoch Ende Januar bei 155,20 USD in eine Korrektur übergegangen und Anfang März bis an den GD200 zurückgefallen. Im Bereich des langfristigen Durchschnitts konnten sich ...

