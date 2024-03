Nach WIF und Book of Meme: Jetzt explodiert dieser Meme Coin

Der Meme Coin-Markt ist schnelllebig und wer hier investiert, muss mit noch heftigeren Kursschwankungen zurechtkommen als bei Bitcoin und Co. Dafür ist auch das Gewinnpotenzial enorm. Wer früh in Dogwifhat (WIF) investiert hat, konnte aus ein paar hundert Dollar hunderttausende Dollar machen und bei Book of Meme hätten schon zwei Tage gereicht, um nach dem Presale weit mehr als das 300-fache aus seinem Kapital zu machen. Die Renditen, die hier erzielt werden können, sind in anderen Anlageklassen unvorstellbar. Doch während Book of Meme (BOME) schon wieder korrigiert und vom Allzeithoch um mehr als 40 % eingebrochen ist, steht der nächste Meme Coin bereits in den Startlöchern.

WIF feiert Comeback, BOME korrigiert

Schaut man sich die größten 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, ist der Gewinner des Tages einmal mehr ein Meme Coin. Dogwifhat hat allein in den letzten 24 Stunden um mehr als 30 % zugelegt. Währenddessen hat Book of Meme (BOME), der Meme Coin, der innerhalb von zwei Tagen eine Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar erreicht hat, nun eine Korrektur hinter sich. Von gestern auf heute ist der Kurs erneut um mehr als 20 % gefallen.

(Book of Meme Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Nach der Korrektur kommt BOME noch auf eine Bewertung von mehr als 800 Millionen Dollar und der Gewinn, der hier abgezogen wurde, fließt teilweise in andere Meme Coins, wobei derzeit vor allem beim neuen Dogecoin20 die Nachfrage explodiert. Wer den Vorverkauf von BOME also verpasst hat, könnte in $DOGE20 eine passende Alternative finden, bei der derzeit auch alles auf eine Kursexplosion nach dem Launch hindeutet.

1,8 Millionen Dollar in Rekordgeschwindigkeit

Genau wie bei Book of Meme gibt es auch bei Dogecoin20 einen Vorverkauf, der Investoren die Möglichkeit bietet, noch vor dem Listing an den Kryptobörsen einzusteigen. Der Fall von BOME hat gezeigt, dass sich ein solches Investment durchaus lohnen kann. Immerhin ist der Wert des eingesetzten Kapitals bei BOME zwei Tage nach dem Launch um mehr als das 300-fache gestiegen. Selbst wenn es sich bei $DOGE20 nicht um den nächsten Milliarden Dollar Coin handelt, was tatsächlich nur die wenigsten Meme Coins schaffen, könnten hier nach dem Launch Gewinne von weit mehr als 2.000 % erzielt werden.

(Dogecoin20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Während eines ICOs (Initial Coin Offerings) kann man bereits ein Gefühl dafür bekommen, ob ein Coin Potenzial hat, sich nach dem Launch durchzusetzen und bei $DOGE20 deutet derzeit alles darauf hin, dass der Coin nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen kann. Immerhin haben Investoren schon nach 4 Tagen Token im Wert von fast 2 Millionen Dollar gekauft, wofür andere Projekte Wochen oder Monate brauchen.

Staking-Möglichkeit und begrenztes Angebot

Natürlich ist $DOGE20 an Dogecoin angelehnt, den erfolgreichsten Meme Coin aller Zeiten. Allerdings unterscheidet sich der Nachfolger auch in wesentlichen Punkten vom Original. Zum einen ist die Marktkapitalisierung beim Launch viel niedriger, sodass noch erhebliches Gewinnpotenzial herrscht. DOGE ist bereits über 20 Milliarden Dollar Wert und kann seinen Wert nicht mehr so schnell verzehnfachen, während das bei $DOGE20 schon innerhalb eines Tages gelingen könnte. Außerdem ist $DOGE20 nicht inflationär aufgebaut, da das Tokenangebot begrenzt ist.

(Dogecoin20 Beschreibung - Quelle: DOGE20-Website)

Neben einem begrenzten Angebot überzeugt $DOGE20 mit einer ausgeklügelten Tokenomics, die ebenfalls darauf hindeutet, dass das Projekt erfolgreich sein könnte. 10 % der Token sind für Liquidity für das DEX-Listing reserviert und 15 % sind von Anfang an für Staking-Belohnungen reserviert, wodurch eine hohe APY (jährliche Rendite erzielt werden kann. Die Staking-Funktion kann schon während des Vorverkaufs genutzt werden, was auch einige Vorteile mit sich bringt.

Die Staking-Rendite wird dynamisch mit der Größe des Staking Pools berechnet. Die Rewards werden unter den Stakern aufgeteilt, sodass die Rendite umso höher ausfällt, wenn sich noch nicht viele Käufer am Staking Pool beteiligen. Derzeit liegt die APY noch bei 408 %. Dieser Wert wird zwar noch deutlich sinken, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

($DOGE20 Staking-Übersicht - Quelle: DOGE20-Website)

Die hohe Rendite in der frühen Phase hat dazu geführt, dass bereits der Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde. Dadurch ist das Angebot beim Handelsstart an den Kryptobörsen begrenzt, wodurch eine Kursexplosion beim Launch umso wahrscheinlicher ist. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben und Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen aufgrund der hohen Nachfrage im Presale davon aus, dass der Kurs nach dem Launch um mehr als das 20-fache steigen könnte.

