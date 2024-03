Shiba Inu News: Deshalb performt der SHIB-Token besser als Bitcoin und Ethereum

Die Welt der Kryptowährungen ist auch heute noch manchmal voller Wunder. So wurde Shiba Inu in den letzten Jahren von vielen Krypto-Anlegern eher stiefmütterlich behandelt, nachdem der Coin zu seiner Einführung im Juni 2020 zunächst als "Dogecoin Killer" betitelt wurde. In den letzten zwei Jahren konnte Shiba Inu allerdings weder an Dogecoin herankommen noch starke Kursveränderungen erleben.

Seit Ende Februar begann der Shiba Inu Kurs nun jedoch immer weiter zu steigen und konnte zeitweise sogar über 200 % an Wertzuwachs verzeichnen. Doch woher kommt das plötzliche Interesse am zweitgrößten Meme-Coin der Welt überhaupt und wie hat es der SHIB-Token geschafft, selbst Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) im Wachstum zu überholen?

Nach BTC-Allzeithoch: Was bringt die Zukunft für Shiba Inu?

Seit der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt im Januar dieses Jahres konnte der Bitcoin Kurs nicht nur signifikant ansteigen, sondern erst kürzlich ein neues Allzeithoch von über 73.000 US-Dollar erreichen. Dies allein sorgte dafür, dass auch der Altcoin-Markt starke Zuflüsse erleben konnte. So konnte sogar Ethereum fast die Marke von 4.000 US-Dollar überschreiten und somit einen Anstieg von über 73 % erzielen, während Bitcoin seit Beginn des Jahres immerhin 64 % zulegen konnte.

Shiba Inu hingegen galt lange Zeit als eine Art Geheimtipp, denn die Kryptowährung begann erst langsam zu wachsen, bevor signifikante Kursveränderungen den SHIB-Preis in die Höhe trieben. So konnte Shiba Inu seit Beginn des Jahres zeitweise satte 246 % an Wachstum verzeichnen und einen Preis von 0,00003599 US-Dollar erreichen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist der Preis jedoch wieder auf 0,0000284 US-Dollar zurückgefallen.

Der Shiba Inu (SHIB) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Trotz des leichten Rückgangs der vergangenen Tage zeigt der Shiba Inu Kurs ein ganz klares Interesse der Anleger, die sich immer öfter auf etablierte Meme-Coins konzentrieren. Einer der Hauptgründe dafür, warum Shiba Inu aktuell so starke Zuflüsse erlebt, dürfte auf die immer größer werdende Akzeptanz für die Layer-2-Lösung Shibarium zurückzuführen sein. Diese wurde bereits im August 2023 herausgebracht, hatte zunächst jedoch mit einigen Startproblemen zu kämpfen. Doch in den letzten Monaten ist die Anzahl der täglichen Nutzer immer weiter gestiegen, was ebenfalls ein starkes Indiz für die hohe Nachfrage durch die SHIB Army ist.

Millionen SHIB-Token verbrannt

Ein weiterer Grund, der den Preis des SHIB-Tokens in die Höhe treiben dürfte, sind die regelmäßigen und großen Verbrennungen von Shiba Inu Coins. So wurden laut der Webseite Shibburn am Wochenende innerhalb von 24 Stunden über 28 Millionen Token verbrannt. Hierbei werden die Krypto-Coins auf eine Wallet geschickt, auf die niemand Zugriff hat. So werden die SHIB-Token für immer weggeschlossen und können niemals wieder in die Zirkulation gelangen.

Als Grund für diese hohe Anzahl an verbrannter Coins dürfte eine starke Preiskorrektur dienen, denn über das vergangene Wochenende hinweg brach der Shiba Inu Kurs über 20 % ein, nachdem zuvor ein starker Aufwärtstrend über die letzten Wochen verzeichnet wurde. Das Verbrennen der Token sorgt dafür, dass es weniger SHIB-Conis im Umlauf gibt und die noch vorhandenen Coins somit an Wert gewinnen.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.0000276 (1hr -3.07% - | 24hr -4.19% - )

Market Cap: $16,282,088,638 (-3.81% ?)

Total Supply: 589,276,144,037,673



TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 28,709,351 (13.18% ?)

Past 7 Days: 812,755,019 (-94.3% ?) - Shibburn (@shibburn) March 16, 2024

Tatsächlich scheint es so, als ob diese Taktik aufgegangen ist. Denn nachdem der Preis des SHIB-Tokens bis Sonntagmorgen weiter nach unten gefallen war, erholte sich der Kurs nach den Token-Verbrennungen langsam und begann wieder zu steigen. Klar ist auch, dass sich der Shiba Inu Kurs in den letzten Monaten stark am Bitcoin-Verhalten orientiert hat. Konnte Bitcoin starke Kursgewinne verzeichnen, so galt dies auch für Shiba Inu. Jetzt, wo Bitcoin nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs jedoch wieder mit Kurskorrekturen zu kämpfen hat, scheint auch Shiba Inu entsprechende Abflüsse zu verzeichnen.

Aus diesem Grund suchen aktuell viele Anleger auch nach neuen Meme-Coin-Ideen, die ähnlich wie Shiba Inu funktionieren, jedoch mit innovativen Ideen versuchen, sich von der Masse der vielen Meme-Token abzuheben.

Dogecoin20: Neuer Meme-Coin explodiert bereits im Presale

Während Shiba Inu in den letzten Tagen einige Schwächen zeigt, kann hingegen ein vollkommen neues Meme-Coin-Projekt mit einem besonders explosiven Wachstum punkten. Hierbei handelt es sich um Dogecoin20 ($DOGE20), das erst seit wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet ist, jedoch bereits jetzt über 1,8 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln konnte.

Ähnlich wie Shiba Inu handelt es sich auch bei Dogecoin20 um einen ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain liegt und somit alle Vorzüge des Ethereum-Netzwerks nutzen kann - unter anderem die sicheren und beliebten Smart Contracts.

Jetzt die Dogecoin20 Webseite besuchen!

DOGE20 isn't just another Shiba Inu-inspired derivative.



Upholding Dogecoin's ethos to Do Only Good Everyday, it offers passive rewards through on-chain staking.



Embracing a greener, more sustainable future with the most widely loved Memecoin in the world! pic.twitter.com/zqlONodRPB - Dogecoin20 (@DOGE_COIN20) March 14, 2024

Besonders beliebt ist schon jetzt das Stake-to-Earn-Programm, über das interessierte Anleger bereits frühzeitig erste Gewinne erfahren können. Im Augenblick liegt die geschätzte jährliche prozentuale Rendite (APY) bei satten 410 % - Grund genug, um frühzeitig einzusteigen und von dem noch günstigen Preis zu profitieren.

Denn während der $DOGE20-Token im Augenblick noch zu einem Preis von 0,000164 US-Dollar angeboten wird, so steigt dieser noch im Presale automatisch an, sobald bestimmte Meilensteine erreicht werden. Wer gerne weitere Informationen zu dem Meme-Coin-Projekt erhalten möchte, der findet sowohl auf der Webseite als auch im offiziellen Whitepaper alle wichtigen Details zur Roadmap, den Tokenomics und vielem mehr.

Investiere noch im Presale in $DOGE20!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.