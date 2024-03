DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Starker Rückgang der Baugenehmigungen setzt sich fort

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Januar deutlich gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 16.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 23,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Januar 2022 fiel die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen sogar um 43,4 Prozent. In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

Chinesische Wirtschaftsaktivität wächst stärker als erwartet

Die chinesische Wirtschaftstätigkeit hat sich in den ersten beiden Monaten des Jahres leicht erholt. Das Wachstum der Industrieproduktion und der Investitionen übertraf die Markterwartungen. Wie das Nationale Amt für Statistik mitteilte, stieg die Industrieproduktion im Zeitraum Januar-Februar um 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 6,8 Prozent im Dezember. Der Wert lag über dem von den vom Wall Street Journal befragten Wirtschaftsexperten erwarteten Wachstum von 5,0 Prozent.

FDP fordert Gesetz zur Kernfusion - Bericht

Die FDP spricht sich für ein Gesetz zur Kernfusion aus. Das geht aus dem Entwurf eines Beschlusses des FDP-Präsidiums hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Damit setzen sich die Liberalen von den Grünen ab und suchen zugleich den Schulterschluss mit der Union. Das Papier soll am Montag beschlossen werden. In dem Papier heißt es dem Bericht zufolge, die Kernfusionstechnologie biete "riesige Chancen" und könne ein fundamentaler Baustein für eine saubere, sichere und leistungsfähige Energieversorgung der Zukunft sein. Besondere Bedeutung messen die Liberalen einem zukunftsfähigen Rechtsrahmen bei.

Rhein will Renaissance der Kernenergie einleiten

Die schwarz-rote Landesregierung in Hessen setzt nach den Worten des Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) wieder auf Kernenergie. "Es wird Zeit, dass wir wieder in Zukunftsprojekte einsteigen, anstatt überall nur auszusteigen", sagte Rhein der Bild-Zeitung. Er warnte davor, dass man sonst den Anschluss an sauberer Energietechnologie der Zukunft verlieren könnte: "Andere Länder zeigen, wie mit Innovation statt Ideologie der Sprung zu einer unabhängigen Energieversorgung gelingen kann." 30 Unternehmen forschen derzeit weltweit daran.

Putin erklärt sich zum Wahlsieger

Der russische Präsident Wladimir Putin ist in der Präsidentschaftswahl, bei der seine glaubwürdigsten Herausforderer vorab ins Abseits gedrängt wurden, für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt worden. Putin verkündete seinen Sieg am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Moskau zum Abschluss der dreitägigen Wahl. Das Ergebnis kam nicht überraschend. Im Vorfeld der Wahl hatte der Kreml Kritiker ins Gefängnis gesteckt, der Presse einen Maulkorb verpasst und neue Gesetze erlassen, um alles zu unterbinden, was als Kritik an seinem Krieg in der Ukraine gelten könnte.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Jan -1,7% (PROG: -0,9%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Jan -10,9% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2024 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.