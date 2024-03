Zweistellige Dividendensteigerung für 2024 und 2025 fix! Riesen Kursaufholungspotential! CEO alleine mit 10% im Unternehmen investiert!

Liebe Leserinnen und Leser,

vor kurzem hatten wir wieder die Gelegenheit mehrere Tage mit Warren Gilman, CEO und Gründer von Queens Road Capital Investment, auf Roadshow in Europa gehen zu können. Es war uns wieder eine absolute Ehre, da wir viel über das Unternehmen und die derzeitigen Umstände im Rohstoffsektor lernen konnten.

Warren Gilman ist ein absoluter Commodity-Experte und sein Unternehmen Queens Road Capital Investments (WKN: A2PZYY) sollte jeder Rohstoffinvestor zumindest auf seiner Watchlist haben!

Der CEO und Gründer von Queens Road Capital hat im Laufe der Jahre ein beeindruckendes Investmentportfolio aufgebaut, das vielversprechende Zukunftsaussichten bietet. Seine Strategie konzentriert sich darauf, in qualitativ hochwertige Unternehmen und Assets zu investieren, die langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Durch gezielte Wiederanlage von Investments und eine kluge Kapitalallokation strebt Gilman danach, das Portfolio von Queens Road Capital weiter auszubauen. Dabei hat er stets den klaren Blick auf zukünftige Entwicklungen in verschiedenen Branchen wie Uranium, Silber und Kupfer.

Die konservative und nachhaltige Geschäftsstrategie von Queens Road Capital, gepaart mit einer beeindruckenden Dividendenpolitik, macht das Unternehmen zu einem attraktiven Investment für Anleger auf der Suche nach langfristigem Wertzuwachs. Gilman's Engagement und Optimismus für die Zukunft des Unternehmens spiegeln sich in seinen Investitionsentscheidungen und langfristigen Zielen wider.

Exklusives Interview mit Warren Gilman

Re-Investment-Strategie und Erfolge

Die Re-Investment-Strategie von Queens Road Capital Investments hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. Durch gezieltes Recycling von Investments konnte das Unternehmen sein Portfolio weiter ausbauen und beträchtliche Einnahmen generieren. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür war die Umwandlung eines 15-Millionen-Dollar-Wandelschuldverschreibungen in NextGen-Aktien und den Verkauf dieser Aktien an eine australische Institution. Dies führte zu einem beträchtlichen Einnahmenzuwachs und einer höheren Verzinsung.

Die Erfolge der Re-Investment-Strategie von Queens Road Capital sind deutlich sichtbar in der Dividendenpolitik des Unternehmens, die jedes Jahr zweistellige Zuwächse verzeichnet. Durch die stetige Optimierung des Portfolios und die Fokussierung auf hochwertige Investitionen zeigt das Unternehmen, wie eine nachhaltige Geschäftsstrategie langfristigen Mehrwert für die Aktionäre schaffen kann. Mit klaren Zielen und einem bewährten Ansatz setzt Queens Road Capital Investments Maßstäbe im Bereich des strategischen Investierens und des kontinuierlichen Wachstums.

Dividendenaussichten und Dividendenwachstum

Queens Road Capital Investments zeichnet sich durch eine beeindruckende Dividendenpolitik aus, die jedes Jahr zweistellige Zuwächse verzeichnet. Warren Gilman, der CEO des Unternehmens, hat sich verpflichtet, den Aktionären langfristigen Wertzuwachs zu bieten. Die Dividenden des Unternehmens werden regelmäßig erhöht und verbessern somit die Rendite für die Aktionäre.

Investitionen in Uranium und Ausblick auf den Markt

Warren Gilman teilt eine optimistische Sicht auf den Uranmarkt und erkennt das Potenzial für weiteres Wachstum. Seine Überzeugung basiert auf einer klaren Analyse von Angebot und Nachfrage in der Branche. Mit einem Defizit zwischen der Nachfrage von rund 200 Millionen Pfund pro Jahr und der Produktion von etwa 120 Millionen Pfund pro Jahr wird erwartet, dass die Preise weiter steigen werden, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen.

Im Jahr 2023 stiegen die Uranpreise bereits um 100 % und verdoppelten sich. Gilman sieht keine Hindernisse, warum sich dieser Trend im Jahr 2024 nicht fortsetzen sollte, da kein signifikanter neuer Angebotszuwachs zu erwarten ist. Er ist zuversichtlich, dass die Preise weiter steigen werden und möglicherweise sogar die Marke von 150 US-Dollar pro Pfund erreichen könnten.

Da Queens Road Capital beträchtliche Exposition gegenüber Uran hat, wird erwartet, dass das Portfolio des Unternehmens erheblich vom erwarteten Anstieg der Uranpreise profitieren wird. Gilman's Vertrauen in den Uranmarkt spiegelt sich in seinen Investitionsentscheidungen wider und positioniert das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum und Erfolg.

Zukünftige Investitionen und Wachstumspläne

Warren Gilman hat klare Ziele für die zukünftigen Investitionen von Queens Road Capital Investments. Das Unternehmen strebt danach, sein Portfolio weiter auszubauen und hochwertige Investitionen in Unternehmen mit langfristigem Potenzial zu tätigen. Mit einer konservativen und nachhaltigen Geschäftsstrategie plant Queens Road Capital, in den kommenden Jahren kontinuierliches Wachstum zu erzielen.

Durch die erfolgreiche Re-Investment-Strategie des Unternehmens, die bereits mehrfach zu erheblichen Einnahmen und Renditen geführt hat, plant Warren Gilman, das Portfolio von Queens Road Capital weiter zu diversifizieren und die Einnahmen für die Aktionäre zu steigern. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und langfristigen Erfolg strebt das Unternehmen danach, in den kommenden Jahren ein Portfolio von bis zu 15 Unternehmen aufzubauen.

Mit einer gezielten Kapitalallokation und einem bewährten Ansatz plant Queens Road Capital, in den nächsten fünf Jahren ein Unternehmen im Wert von zwei bis drei Milliarden Dollar zu werden. Durch selektive Investitionen in Unternehmen in den Bereichen Uran, Silber, Kupfer und anderen Commodities, positioniert sich das Unternehmen optimal für eine langfristige Wertsteigerung und nachhaltiges Wachstum. Warren Gilman ist zuversichtlich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich sein wird und seinen Aktionären langfristigen Mehrwert bieten kann.

Aktienkurs und Bewertung

Quelle: StockCharts.com_Wochenchart vom 15.03.2024

Der Aktienkurs von Queens Road Capital Investments spiegelt aktuell einen Discount von 20% zum inneren Wert des Unternehmens wider. Dies bietet potenziellen neuen Aktionären die Möglichkeit, zu einem günstigeren Preis einzusteigen und von dieser Wertchance zu profitieren. Warren Gilman, der CEO des Unternehmens, hat klare Pläne, um dieses Bewertungsgefälle zu reduzieren und langfristig eine Prämie zum inneren Wert zu erzielen.

Der langfristige Wertzuwachs und das Dividendenwachstum sind entscheidende Faktoren, die das Interesse der Anleger an Queens Road Capital Investments weiter steigern. Mit einer soliden Geschäftsstrategie und einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum positioniert sich das Unternehmen optimal für zukünftigen Erfolg und Wertsteigerung.

Vor dem Hintergrund der großen Zukunftsaussichten und des erfolgreichen Geschäftsmodells von Queens Road Capital Investments bietet die aktuelle Bewertung der Aktien eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für Anleger, die langfristige Wertsteigerung und Dividendenwachstum suchen. Das Unternehmen hat klare Ziele, um seinen Aktienkurs näher an den inneren Wert zu bringen und langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Investitionsmöglichkeiten in Silber und Kupfer

Queens Road Capital Investments hat bereits beträchtliche Exposition gegenüber Uran, Gold und Silber, aber auch Kupfer bietet vielversprechende Investitionsmöglichkeiten. Silber und Kupfer sind wichtige Rohstoffe für eine Vielzahl von Industrien und haben eine starke Nachfrage, die das Angebot übersteigt. Durch Investitionen in Unternehmen, die in diesen Rohstoffen tätig sind, können Anleger von diesem Marktungleichgewicht profitieren.

Silber wird nicht nur in der Schmuckindustrie verwendet, sondern auch in der Elektronikproduktion, Solartechnik und Medizin. Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen hat das Interesse an Silber stark erhöht. Durch Investitionen in Silberminen oder Unternehmen, die Silber als Nebenprodukt fördern, können Anleger von diesem Trend profitieren.

Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil von Elektroanlagen, Kabeln und Elektronikgeräten. Mit dem wachsenden Bedarf an Infrastrukturprojekten und Elektrofahrzeugen steigt auch die Nachfrage nach Kupfer. Investitionen in Kupferproduzenten oder Bergbauunternehmen, die Kupfer als Hauptprodukt fördern, bieten eine Möglichkeit, von dieser steigenden Nachfrage zu profitieren.

Queens Road Capital Investments verfolgt weiterhin eine Strategie, hochwertige Unternehmen in verschiedenen Rohstoffsektoren zu investieren. Mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg plant das Unternehmen, sein Portfolio durch gezielte Investitionen in Silber- und Kupferunternehmen zu erweitern. Durch eine diversifizierte Palette von Investments positioniert sich Queens Road Capital optimal, um von den vielversprechenden Zukunftsaussichten in den Märkten für Silber und Kupfer zu profitieren.

Fazit und Ausblick

Warren Gilman hat mit Queens Road Capital Investments ein beeindruckendes Investmentportfolio aufgebaut, das vielversprechende Zukunftsaussichten bietet. Durch eine konservative und nachhaltige Geschäftsstrategie sowie eine kluge Kapitalallokation konnte das Unternehmen beachtliche Erfolge erzielen. Gilman's Fokus auf hochwertige Unternehmen und Assets hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und spiegelt sich in seinem Engagement für langfristigen Wertzuwachs wider.

Mit einem klaren Fokus auf Investitionen in Unternehmen mit langfristigem Potenzial, einschließlich Uranium, Silber und Kupfer, plant das Unternehmen, sein Portfolio weiter zu diversifizieren und die Einnahmen für die Aktionäre zu steigern. Der aktuelle Aktienkurs bietet Anlegern die Möglichkeit, zu einem attraktiven Preis einzusteigen und von langfristigem Wertzuwachs zu profitieren.

