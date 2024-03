Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kommt die erste Zinssenkung in den USA doch nicht so schnell wie erhofft, fragt die Deutsche Börse AG.Die am Donnerstag veröffentlichten US-Erzeugerpreise würden jedenfalls einen anhaltenden Inflationsdruck zeigen. "Die deutlich über den Erwartungen liegenden Daten rissen die Märkte aus ihrer Lethargie", erkläre die Deutsche Bank. "Die Marktakteure, die sich auf zeitnahe Zinssenkungen der FED gefreut haben, wurden einem harten Test unterzogen." ...

