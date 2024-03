Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Handelswoche war geprägt von rückläufigen Erwartungen bezüglich der möglichen geldpolitischen Lockerungen seitens der FED und der EZB, so die Analysten der Helaba.Zu Beginn des Monats sei eine Senkung im Juni jeweils in den USA und in der Eurozone zu nahezu 100% eingepreist gewesen. Mit der unerwartet gestiegenen US-Inflation habe diese Zuversicht gebröckelt, obwohl nicht alle weiteren US-Daten positiv überrascht hätten. So sei die Erholung der Einzelhandelsumsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ebenso wie der Empire-State-Index. ...

