Grüne 8 % Anleihe "SolarInvest 2023/2028" über 10 Mio. Euro in einem herausfordernden Umfeld schon zur Hälfte gezeichnet Köthen, 18. März 2024 - Die ASG SolarInvest GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum AG, entwickelt ihre Projekt-Pipeline konsequent weiter. Mit dem Erreichen wichtiger Meilensteine und der Akquise neuer attraktiver Projekte konnte sie den Wert der gehaltenen Projektrechte in den vergangenen Monaten deutlich von rund 22 Mio. Euro auf aktuell rund 33 Mio. Euro erhöhen. Sehr erfreulich verlief das Jahr 2023, in dem die ASG SolarInvest GmbH alle gesetzten Ziele erreichte. So konnte das Unternehmen neue Flächen für über 300 MW PV-Leistung sichern, so dass derzeit für über 820 MW Flächen gesichert sind. Für weitere 80 MW konnte das Bauleitverfahren gestartet und ein Aufstellungsbeschluss geschaffen werden. Der Bestand an Projekten im Bauleitverfahren erhöhte sich damit auf annähernd 400 MW. Für die bereits im Bauleitverfahren befindlichen Projekte, u. a. für ein ca. 40 MW großes Projekt im Landkreis Prignitz, konnten zudem wichtige Etappenziele im Genehmigungsverfahren erreicht werden. Parallel reservierte die ASG SolarInvest 80 MW Netzanschlusskapazitäten für die bestehenden Projekte. Bis zum Sommer 2024 erwartet das Unternehmen den Satzungsbeschluss für ein 70-MW-Projekt im Landkreis Elbe-Elster. Der Baustart soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die ASG SolarInvest plant zudem in diesem Jahr die Akquise weiterer Projekte, für die nun gezielt personelle Kapazitäten geschaffen werden. Damit wird der Auftragsbestand in den nächsten Jahren weiter erhöht und das Wachstum abgesichert. Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2024 liegt auf der Sicherung der mittelfristigen Finanzierung der Gruppe, um diese für mindestens die nächsten fünf Jahre solide aufzustellen. Einen wichtigen Baustein bildet dabei die eigene grüne Anleihe "SolarInvest 2023/2028" (ISIN: DE000A351405), die aktuell zur Zeichnung angeboten wird. Das Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8 % p.a. ausgestattet. Das Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro ist bereits zur Hälfte platziert. Interessierte Anleger können die grüne Anleihe weiterhin über die Unternehmenswebseite (www.asg-versum.de/anleihe/) und ausgewählte Finanzintermediäre zeichnen. Die geplante Börseneinführung wird voraussichtlich am 31. Mai 2024 erfolgen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.asg-versum.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt:

Thomas Benz, Christof Schmieg

ASG SolarInvest GmbH

+49 3496 6499360

solarinvest@asg-solar.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de



