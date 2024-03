Der Grund dafür: Eine Passagiermaschine von UNITED AIRLINES, eine BOEING 737-800, hatte während des Fluges eine Abdeckung am Rumpf verloren. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) kündigte an, den jüngsten Vorfall an der Außenverkleidung der BOEING zu untersuchen. Problematisch ist hier, dass BOEING ohnehin schon verstärkt im Blickfeld steht, nachdem Anfang Januar eine so gut wie neue Maschine des Typs 737-9 Max im Steigflug nach dem Start ein Rumpfteil verloren hatte, weil offenbar an dem herausgerissenen Fragment vier Befestigungsbolzen gefehlt hatten und weil eine BOEING 777 von UNITED AIRLINES vor etwas mehr als einer Woche beim Start ein Rad verloren hatte. Daher befindet sich die Aktie von BOEING gerade im Sinkflug.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV









Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken