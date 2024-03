Hamburg (ots) -Die Unternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC) gehört erneut zu den Topberatungen für Banken in Deutschland. Dies geht aus dem aktuellen Ranking von "brand eins" hervor. Das Wirtschaftsmagazin ermittelt jährlich gemeinsam mit Statista die bundesweit besten Unternehmensberatungen und Beraternetzwerke.Grundlage des Rankings ist eine schriftliche Befragung von Vertreterinnen und Vertretern aus Kundenunternehmen sowie anderen Beratungshäusern. Aufnahme findet nur, wer eine ausreichende Anzahl positiver Bewertungen erzielt hat. Als unmittelbares Marktvotum von Klienten und Mitbewerbern erfreut sich die Liste daher einer hohen Beliebtheit."Die Tatsache, dass wir seit Beginn der Erhebung ununterbrochen zu den besten Beratern Deutschlands gehören, erfüllt uns mit großem Stolz. Zugleich ist sie eine Bestätigung der hervorragenden Arbeit, mit der wir einen unmittelbaren Beitrag zum Erfolg unserer Klienten leisten. Wir danken allen Beteiligten für die sehr gute Bewertung, die unseren Anspruch an höchste Qualität und Ergebniswirksamkeit bestärkt", sagt Dr. Thomas Nitschke, Partner und Gesellschafter bei Berg Lund & Company.Das Hamburger Beratungsunternehmen entwickelt marktgängige Lösungen für Klienten aus unterschiedlichen Branchen mit einem Team aus hochqualifizierten, engagierten Persönlichkeiten. "Dank ihrer breitgefächerten Expertise und dem fachspezifischen Know-how können unsere Beraterinnen und Berater Unternehmen optimal bei strategischen Herausforderungen unterstützen, vor denen diese zum Beispiel im Hinblick auf Nachhaltigkeitskonzepte oder das radikal veränderte Zinsumfeld stehen", fügt Thomas Nitschke hinzu. "Vor diesem Hintergrund sind wir stets auf der Suche nach motivierten Absolventinnen und Absolventen, die unser Team mit neuen Denkanstößen bereichern."Weitere Informationen finden interessierte Bewerberinnen und Bewerber unter http://berg-lund.de/karriere.Das vollständige Ranking kann unter brand eins Berater-Ranking (https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/unternehmensberater-2024/interaktives-ranking-und-bestenliste) abgerufen werden.Über Berg Lund & CompanyDas mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) ist spezialisiert auf die Finanzdienstleistungsbranche und den Schienenverkehr und bearbeitet dort in enger Zusammenarbeit mit Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite. BLC versteht sich als Treiber der digitalen und agilen Transformation und bietet langjährige Expertise zu strategischen, fachlichen und regulatorischen Fragestellungen. Das dynamische Team steht für höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit.Weitere Informationen unter www.berg-lund.de.Pressekontakt:Berg Lund & CompanyBettina WidmannAm Sandtorkai 7720457 HamburgTel.: +49 151 18824032E-Mail: widmann@berg-lund.deOriginal-Content von: Berg Lund & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114404/5737432