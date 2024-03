Diese Hochdividendenwerte sind am besten in das Jahr 2024 gestartet und haben im Kurs ordentlich zulegen können. Zudem bieten diese Aktien eine Dividendenrendite von über fünf Prozent. Zeit hier zuzuschlagen? In einer kürzlichen Auswertung hat die Plattform Seeking Alpha die Dividendenaktien mit einer Rendite von über fünf Prozent identifiziert, die im Jahr 2024 bisher am besten gelaufen sind. Eine solche Vergangenheitsbetrachtung kann sich für Investoren ...

