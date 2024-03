Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erneut keine einheitliche Richtung gefunden. Dem Deutschen Aktienindex (Dax) gelang an zwei Tage im Verlauf zwar der Sprung über die 18.000-Punkte-Marke - am Donnerstag erreichte er bei 18.039 Zählern einen neuen Rekordstand -, jedoch ging es in der Folge beide Male wieder unter diese Marke ...

