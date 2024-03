Apple will in diesem Jahr in die KI-Ära einsteigen. Mit dem Launch von iOS 18 scheint der iPhone-Bauer aber nicht einzig auf eigene Lösungen zu setzen, sondern verhandelt einem Bericht zufolge auch mit Google. 2024 wird das Jahr der KI-Geräte -Â auch Apple hat entsprechende Pläne angekündigt. Apple-Chef Tim Cook sagte etwa Ende 2023, dass generative KI das "Herzstück zukünftiger Apple-Produkte" sein werde, und im Februar, "Neuland" (Original: "breaking ...

