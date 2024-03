NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 53 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe das Jahr 2023 erneut positiv abgeschlossen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verschob den Bewertungszeitraum in die Zukunft und rechnet in seinem Modell mittelfristig mit höheren Free Cashflows und einer gewissen Margensteigerung./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2024 / 11:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2024 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken