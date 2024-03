© Foto: Boris Roessler/dpa



Die Woche der Notenbanken hat begonnen. Tritt der Fed-Chef auf die Euphoriebremse und wird sich der DAX endlich oberhalb von 18.000 Punkten etablieren? Das sagen Analysten.99 Prozent. So hoch sehen Marktteilnehmer laut dem CME FedWatch Tool aktuell die Wahrscheinlickeit, dass Jerome Powell die Zinssätze am Mittwoch unverändert lässt. "Das sah zu Anfang des Jahres noch ganz anders aus und man ging damals schon von einer Zinssenkung im März aus", meint Marktexperte und Aktie-der-Woche-Chefredakteur Lars Wißler. Dass der Markt so stark gelaufen ist, obwohl sich die Erwartungen derart geändert haben, sei bemerkenswert. Entscheidend dürfte laut Wißler wieder einmal der Ausblick und die Wortwahl …