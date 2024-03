Heute im gabb: Um 11:18 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 3414 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.62% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +4.55% auf 0.805 Euro, dahinter Semperit mit +3.28% auf 11.65 Euro und Flughafen Wien mit +2.24% auf 50.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17986 ( -0.05%, Ultimo 2023: 16751, 7.37% ytd). - Neuigkeiten von Valneva, Pierer Mobility, AT&S, Research zu Post, Global Money Week, Fondsmarkt- Nachlese: Jump, Herwig Straka spricht und singt, Live-Blick in die neue Woche- Unser Volumensblick sagt: Flughafen Wien, Telekom Austria, Post auffällig, Radka Doehring führt in der GGC- Börsegeschichte 18. März: Flughafen Wien, Frequentis, Bawag- Österreich-Depots: Nebenwerte-Selektion reisst Rückstand auf den ATX ...

