Vancouver, British Columbia - 15. März 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ - freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") aufgestockt und abgeschlossen hat, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt etwa 1.000.020 $ erzielt wurde. Das Unternehmen emittierte 3.571.500 Aktien (die "Aktien") zu einem Preis von 0,28 $ und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 1.000.020 $. Der Nettoerlös wird zur Finanzierung der fortlaufenden Wartung und Instandhaltung sowie des Plans zur Wiederinbetriebnahme der Mine in Sierra Madres zu 100 % unternehmenseigenem, ehemals produzierendem Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico, 130 km südwestlich von Mexiko City, verwendet werden.

Das Angebot wurde so strukturiert, dass die Befreiung von der Prospektpflicht für börsennotierte Emittenten (die "Befreiung") gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106") in Anspruch genommen werden kann, wobei die gemäß der Befreiung ausgegebenen Aktien frei handelbare börsennotierte Aktien sind, die keiner Haltefrist unterliegen. Die Anteile unterliegen nicht den Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an einen unabhängigen Vermittler eine Barprovision in Höhe von insgesamt 15.000,30 $, was 1,5 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot entspricht.

Eine geänderte und neu gefasste Angebotsunterlage in Bezug auf dieses Angebot (die "Angebotsunterlage") wurde unter dem Profil des Unternehmens auf http://www.sedarplus.com und auf https://sierramadregoldandsilver.com hinterlegt.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold & Silver (TSXV:SM),(OTCQX:SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Evaluierung des Potenzials der Wiederinbetriebnahme der Mine La Guitarra im Bergbaurevier Temascaltepec (Mexiko) sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Grundstücke Tepic und La Tigra in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine La Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der auch eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource. La Tigra, 148 km nördlich von Tepic gelegen, wurde in der Vergangenheit abgebaut; das erste Bohrprogramm von Sierra Madre im Jahr 2022 stieß auf eine oberflächliche Mineralisierung.

Das Management von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber (Reserven und Ressourcen) gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Hauptgeschäftsführer und Direktor

1-604-765-1604

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse.

Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot wie angekündigt oder überhaupt verwenden wird. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

QUELLE: Sierra Madre Gold und Silber

