Tui: KI als Trumpf im Ärmel - Einstieg trotz charttechnischer Hürden?

Investieren in den Reiseboom!

Breakout Trading-Strategie

Rückblick

Nach der Pandemie boomen Reisen wieder. Sowohl die kurz- als auch die langfristigen Aussichten für den internationalen Tourismus stimmen. Trotzdem läuft die Tui-Aktie seit Monaten seitwärts.

Tui-Aktie: Chart vom 18.03.2024, Kürzel: TUI1, Kurs: 6.70 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn die Bullen die kurzfristige Abwärtstrendlinie überwinden, würden wir ein Kaufsignal bekommen. Im Bereich von 7,30 bis 7,40 wartet dann die nächste Hürde.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie Schwäche zeigen und nach unten abdriften, könnte es rasch bis auf 6 Euro in Richtung Süden gehen. Unterhalb dieser Kursmarke dürfte es dann ungemütlich werden.



Meinung

In der TUI-App für britische Kunden wird seit geraumer Zeit ChatGPT eingesetzt, um Urlaubsempfehlungen zu geben. Jetzt will das Unternehmen KI tiefgreifend in die Geschäftsprozesse implementieren. Anwendungen, die auf generativer KI basieren, sollen zu Effizienz- und Produktivitätssteigerungen führen. Wer bereits jetzt einen Fuß in der Tür haben möchte, könnte eine erste Position eingehen. Deutlich positiver würde sich das Chartbild mit Kursen oberhalb der 7,40 Euro-Marke präsentieren.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.36 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 16.75 Mio. EUR

Meine Meinung zu Tui ist neutral

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2024

