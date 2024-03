Auch Oracle profitiert vom KI-Boom

Auch Oracle (ISIN US68389X1054) gehört zu den Profiteuren des Nachfrage-Booms für Anwendungen künstlicher Intelligenz - und meldete vergangene Woche dank des Wachstums im Cloud-Geschäft einen Gewinn, der deutlich über den Schätzungen der Analysten lag. Für das im Februar endende 3. Quartal meldete Oracle ein Umsatzplus von 7,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum (leicht unter den Erwartungen), deutlich besser entwickelte sich dagegen der Gewinn: Mit 1,41 US-Dollar pro Aktie lag er deutlich über 1,22 US-Dollar aus dem entsprechenden Vorjahresquartal. Oracle meldete zudem einen neuen Rekordstand an Auftragsvolumen von über 80 Mrd. US-Dollar aus neuen Cloud-Infrastrukturverträgen, davon sollen 43 Prozent schon in den nächsten vier Quartalen umsatzrelevant werden. Zu den Cloud-Nutzern von Oracle gehören u.a. Nvidia, McDonald's, Walmart und Uber; im kommenden Quartal sollen neue Angebote marktreif werden, die auf das Gesundheitswesen abzielen.



Discount-Strategie mit 8,8 Prozent Puffer (Juni)



Das Discount-Zertifikat von BNP Paribas mit der ISIN DE000PN5DXV6 und Cap bei 120 US-Dollar bringt bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 4,72 Euro oder 17,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am 21.6.24 mindestens auf Höhe des Caps schließt.



Discount-Strategie mit 17 Prozent Puffer (September)



Mehr Puffer durch niedrigeres Cap und längere Laufzeit gibt"s von der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC1SJ15. Schließt die Aktie am 20.9.24 auf oder oberhalb des Caps von 110 US-Dollar, sind bei konstanten Wechselkursen ca. 5,25 Euro bzw. 11 Prozent Rendite p.a. drin.



Bonus-Strategie mit 27,1 Prozent Puffer (Dezember)



Beim Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SN6WGS2 liegt das Cap bei 142,20 US-Dollar. Wird die Barriere bei 92 US-Dollar bis zum 20.12.24 niemals berührt oder unterschritten, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 130,48 Euro sind bei konstanten Wechselkursen somit ca. 10,75 Euro oder 11,2 Prozent p.a. drin. Barausgleich in allen Szenarien für die drei Zertifikate.



ZertifikteReport-Fazit: Wer auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von Oracle setzen will, aber zunächst nicht von stark steigenden Kursen ausgeht, kann mit den Discount- und Bonus-Zertifikaten zweistellige Jahresrenditen erzielen und moderate Kurseinbußen verkraften. Ein Wechselkursrisiko, das in der Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar besteht, ist zu beachten.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Oracle-Aktien oder von Anlageprodukten auf Oracle-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de