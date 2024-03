Mit dem Spiel Snap it! will die Nasa Kindern und Erwachsenen mehr über die totale Sonnenfinsternis im April beibringen. Wie ihr das Game zocken könnt, verraten wir euch hier. Am 8. April 2024 findet eine totale Sonnenfinsternis über Nordamerika statt. Dann schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und verdunkelt mit seinem Schatten diesen Teil unserer Welt. Um alle Weltall-Fans auf das Event vorzubereiten, hat die Nasa ein kleines Spiel herausgebracht.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...