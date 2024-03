Munsbach (www.anleihencheck.de) - In der kommenden FED-Sitzung wird keine Zinsentscheidung fallen, ist sich Senior Portfolio Manager Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA, sicher.Die Inflation in den USA sei zwar rückläufig, die jüngsten Indikatoren (CPI, PPI, PCE) hätten aber über den Markterwartungen gelegen. "Das zeigt, dass der Weg zum FED-Ziel von zwei Prozent nicht so gradlinig verläuft wie erhofft", schlussfolgere der Experte. ...

