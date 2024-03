Wien (www.anleihencheck.de) - Standen zuletzt US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten im Fokus, so dominiert in dieser Woche eine Vielzahl an Stimmungsindikatoren für den Euroraum die Agenda, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese Indikatoren würden aktuell eine verhaltene gegenwärtige Wirtschaftslage mit begrenztem Aufschwungspotenzial signalisieren. Die anstehenden Ergebnisse dürften dies im Großen und Ganzen bestätigen. So sollte sich das Konsumentenvertrauen im März mit einer leichten Abnahme von -15,5 auf -16,1 Punkte weiterhin auf pessimistischem Terrain befinden. Die März-PMIs würden nach Meinung der Analysten weiterhin die relative Stärke des Dienstleistungssektors gegenüber der Industrie reflektieren, die Analysten würden für den Dienstleistungs-PMI einen Anstieg von 50,2 auf 50,8 Punkte und für den Industrie-PMI einen Anstieg von 46,5 auf 46,7 Punkte prognostizieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...