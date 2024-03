Paris (www.fondscheck.de) - Amundi baut mit dem Amundi Prime All Country World UCITS ETF (ISIN IE0009HF1MK9/ WKN ETF150) sein Aktien-ETF-Angebot aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der auf Xetra gelistete ETF bietet Anlegern ein kosteneffizientes, breit diversifiziertes Aktienengagement in Industrie- und Schwellenländern. Mit einer Verwaltungsgebühr von 0,07% ist er der kostengünstigste All-Country-ETF auf dem europäischen Markt. ...

