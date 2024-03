Für die Papiere der Lufthansa sieht es - trotz der zuletzt positiven 2023er-Zahlen - alles andere als positiv aus. Auf Monatssicht hat der MDAX-Wert rund sieben Prozent an Wert eingebüßt. Immerhin gibt es zwei kleine Lichtblicke. Nach dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte am Freitag ist der Luftverkehr an den betroffenen Flughäfen wieder angelaufen. Damit geht eine turbulente Woche in der Luftfahrt zu Ende. Bereits am Donnerstag hatten Warnstreiks des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Flughäfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...