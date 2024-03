Am Montag erlebte der DAX ein Hoch von 18.015 Punkten, konnte jedoch nicht dauerhaft die markante 18.000-Punkte-Marke überschreiten, und lag zur Mittagszeit leicht im Plus bei 17.969,71 Punkten. Damit verharrte der Index knapp unterhalb seines am Donnerstag erzielten Rekordhochs von 18.039 Punkten.Währenddessen erzielte der MDAX eine Steigerung von 0,5 Prozent auf 26.204,31 Punkte. Der EuroStoxx 50 ...

