Es ist wieder "Woche der Notenbanken" - Zinsentscheide in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz stehen auf der Agenda. Mit Zinssenkungen wird noch nicht gerechnet, noch nicht. Die Stimmung bleibt gut. 18. März 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auch wenn die Zinssenkungen nicht so schnell kommen wie erhofft, sie werden kommen - das bleibt die Einschätzung am Markt. Größere Rücksetzer bleiben aus. "Die Zuversicht der Anleger scheint weiterhin groß zu sein, Rücksetzer werden stets zum Einstieg ...

