© Foto: Desmond Wee - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Der neue CEO von Binance, Richard Teng, bleibt bullish für Bitcoin. Nun hat er seine Prognose für die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung erneut angehoben. Grund sei der Einstieg institutioneller Investoren. Richard Teng sieht den Bitcoin auf dem besten Weg, seine Rekordrallye fortzusetzen und bis Ende des Jahres die Marke von 80.000 US-Dollar zu knacken. Der Grund: Institutionelle Investoren investieren weiter in Krypto-ETFs, sagte Teng laut Bloomberg am Sonntag auf einer Veranstaltung in Bangkok. Zuvor hatte Teng prognostiziert, dass Bitcoin das Jahr bei rund 80.000 US-Dollar beenden würde, doch nun hält er es für wahrscheinlich, dass er diese Marke übersteigen wird, da das …