Egal aus welchem Winkel man auf die US-Aktienmärkte blicken mag, die vorherrschende Euphorie ist schwer zu übersehen. Die Partystimmung drückt sich nicht nur in hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und einer extremen Gewichtung amerikanischer Unternehmen im globalen Vergleich aus, sondern auch in historisch niedrigen Risikoprämien, die Anleger für riskantere Anlageklassen einfordern. Die aktuelle US-Aktienrisikoprämie sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...