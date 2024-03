Zum ersten Mal seit Ende Oktober verzeichnete der S&P 500 zuletzt zwei negative Wochenbilanzen in Folge. Was sich nach einer größeren Korrektur anhört, ist in Wirklichkeit kaum der Rede wert. Ausgehend vom Rekordhoch lag der Wochenschluss am Freitag nur rund 0,4 Prozent tiefer. Worüber in den amerikanischen Börsenblogs hingegen rege diskutiert wird, ist die Tatsache, dass sich im Wochenchart nun zwei ...

