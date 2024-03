Köln (www.fondscheck.de) - Der Februar war von der grundsätzlichen Risikobereitschaft der Marktteilnehmer geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Die risikobereite Tendenz habe insbesondere auf Konjunkturdaten basiert, welche die unveränderte Stärke der US-amerikanischen Wirtschaft bestätigt hätten. Zusätzlich angetrieben durch die Fantasie rund um das Thema künstliche Intelligenz, hätten insbesondere US-Aktien aber auch die Aktienmärkte in Europa, Japan und den Schwellenländern Kursgewinne verbucht. An den Rentenmärkten hätten Anleihen hoher Bonität Kursverluste verzeichnet. ...

