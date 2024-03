Der Microlino wird jetzt erstmals auch im Carsharing eingesetzt. Das Unternehmen Astara, das den elektrischen Kleinstwagen u. a. in Deutschland und Spanien vertreibt, hat die Flotte seines Carsharing-Dienstes GoTo-Astara Move in Madrid um zehn Microlino erweitert. Die elektrischen Zweisitzer in der Dolce-Ausstattung können in der spanischen Hauptstadt ab sofort im Carsharing zu Preisen ab 0,17 Euro pro Minute bzw. 11 Euro pro Stunde gemietet werden."Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...