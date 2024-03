© Foto: picture alliance / imageBROKER | Rolf Schulten



Für Linde ist es ein strategischer Meilenstein: Der Industriegas-Konzern steigt in den Nasdaq 100 auf. Fonds, ETFs und Einzelinvestoren mit Vermögen im dreistelligen Milliardenvolumen folgen dem US-Auswahlindex.Der deutsch-amerikanische Industriegashersteller und Anlagenbauer Linde feiert einen bedeutenden Erfolg in seiner Firmengeschichte: Ab dem heutigen Montag wird das Unternehmen Teil des Nasdaq 100 Index sein. Diese Aufnahme markiert einen weiteren wichtigen Schritt für Linde, nachdem es bereits vor drei Jahren in den S&P 100 aufgenommen wurde. Im Gegenzug wird das Softwareunternehmen Splunk aus dem Index entfernt, der vorrangig Technologiewerte umfasst. Linde, das bereits eine …