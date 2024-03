Nach der turbulenten Vorwoche, die dem Bitcoin erst neue Höchststände und anschließend einen deutlichen Rücksetzer beschert hat, hat die Digitalwährung auch Wochenende kräftige Kursausschläge mit weiteren Verlusten verzeichnet. Zum Start in die neue Woche dominieren beim Bitcoin nun aber wieder die grünen Vorzeichen.Der Bitcoin klettert am Montagmittag auf 24-Stunden-Sicht um mehr als zwei Prozent in den Bereich von 68.300 Dollar. Damit übernehmen langsam wieder die Bullen das Ruder, nachdem sich ...

