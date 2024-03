Der Euro hat zu Wochenbeginn leicht an Wert zugelegt. In einem zunächst impulsarmen Wochenauftakt wurde die Gemeinschaftswährung am Montagmittag bei 1,0904 Dollar gehandelt und damit etwas über dem Kurs vom Freitagabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0892 Dollar festgesetzt.Im Handelsverlauf werden nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...