Ispringen (ots) -Das Career Center Team der Hochschule Pforzheim hat zum Abschluss des Wintersemesters ein besonderes Karriere-Event unter dem Motto "Sichere Karriere" veranstaltet. Als außergewöhnliche Kulisse für die Vernetzung zwischen Unternehmen und Studierenden diente der renommierte Hockenheimring. Auch das Karriereteam der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH nutzte die Gelegenheit, um mit jungen Talenten ins Gespräch zu kommen. "Das 'Sichere Karriere'-Event am Hockenheimring ist eine fantastische Plattform, um direkt mit Studierenden in Kontakt zu kommen", sagt Daniel Fix, Head of Recruiting bei Rutronik."Sichere Karriere" 2024: Kontakte knüpfen bei FahrsicherheitstrainingBei der Veranstaltung "Sichere Karriere" war der Name Programm: Etwa 25 Studierende aus den Bereichen Technik, IT, Wirtschaft und Recht der Hochschule Pforzheim hatten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten hinter dem Steuer zu testen und gleichzeitig wertvolle Karrierekontakte zu knüpfen. Rutronik (http://www.rutronik-careers.com/stories) war eines von sechs teilnehmenden Unternehmen.Das Karriere-Event startete mit einer Begrüßung und einem Briefing zum Fahrsicherheitstraining. Die Teilnehmenden wurden in sechs Gruppen aufgeteilt, sodass es je Unternehmen eine Gruppe mit vier bis sieben Mitgliedern gab. Neben den anderen Unternehmen stellte auch das Karriereteam von Rutronik eine Gruppe, die aus Jeremy Westphalen (Teamleader Vocational Training), Daniel Fix (Head of Recruiting) und Meike Schaible (Duale Studentin BWL-Handel) bestand. Jeder Gruppe wurde für die Dauer des Trainings ein individueller Trainer zugeteilt, wobei die Kommunikation über Walkie-Talkies erfolgte.Das Training umfasste drei Stationen: Zunächst führten die Teilnehmenden bei Geschwindigkeiten von 30 bis 110 km/h Vollbremsungen durch, gefolgt von einem Slalomkurs über zirka 500 Meter, bei dem es galt, dicht an den verteilten Hütchen mit möglichst hoher Geschwindigkeit vorbeizufahren. Bei der finalen Übung wurden Brems- und Ausweichmanöver kombiniert, bei denen die Teilnehmenden auf ein Hindernis zufahren und während einer Vollbremsung ausweichen mussten.Rutronik informiert Studierende über vielfältige KarrieremöglichkeitenNach dem Fahrsicherheitstraining und einer Pause folgten die Karrieregespräche, bei denen sich die Studierenden über die beruflichen Möglichkeiten bei den jeweiligen Unternehmen informieren konnten. Dafür bildete jede Firma, darunter auch Rutronik, einen eigenen Stuhlkreis. Die Gruppen von Studierenden wechselten alle 20 Minuten von einem zum nächsten Unternehmen. Dabei lernte Rutronik die Nachwuchstalente näher kennen und diese erhielten einen Einblick in die Werte und Karriereaussichten (https://www.rutronik-careers.com/jobs) bei Rutronik. Diese reichen von Praktika, Werkstudententätigkeiten und Diplomarbeiten über Auslandsaufenthalte bis hin zu verschiedenen Optionen für den Berufseinstieg.Daniel Fix von Rutronik zieht ein positives Fazit: "Die interaktive Umgebung am Hockenheimring erlaubte es uns, die Talente von morgen persönlich kennenzulernen und ihnen die vielfältigen Karrierechancen in unserem Unternehmen vorzustellen. Wir sind überzeugt, dass solche Begegnungen die Basis für zukünftige, erfolgreiche Zusammenarbeiten legen."Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 (https://www.presseportal.de/pm/135201/5678593) zu einem Global Player gewandelt.